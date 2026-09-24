موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبوتسوانا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب ليبيا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بوتسوانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، في لقاء يقام على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وتتطلع كتيبة المنتخب الليبي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوار التصفيات، وحصد أول ثلاث نقاط، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما يسعى منتخب بوتسوانا إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في بداية مشواره بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

مجموعة ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويتواجد منتخب ليبيا في المجموعة الثامنة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات بوتسوانا وتونس وأوغندا، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين المنتخبات الأربعة من أجل حجز مقعدين مؤهلين إلى نهائيات البطولة.

وتضم التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتقام المنافسات من خلال 6 جولات، على أن يجمع كل منتخب أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل إنهاء التصفيات في أحد المركزين المؤهلين.

موعد مباراة ليبيا وبوتسوانا اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة ليبيا وبوتسوانا اليوم الخميس 24 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت ليبيا.

ويبحث المنتخب الليبي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في ضربة البداية، قبل استكمال مشواره في الجولات المقبلة من التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبوتسوانا

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة ليبيا وبوتسوانا عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتولى محمد بركات مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير مع انطلاق مشوار المنتخبين في التصفيات القارية.