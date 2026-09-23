قبل مواجهة الجمعة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا يشهد تفوقًا للفراعنة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره أنجولا، مساء الجمعة 25 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وتحمل المواجهة المرتقبة الرقم التاسع بين المنتخبين وفق سجلات المباريات الدولية، بعدما التقى الفراعنة مع أنجولا في 8 مواجهات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 4 مباريات، مقابل 4 تعادلات، دون أي هزيمة.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في كأس أمم أفريقيا 2025، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة سجله الخالي من الهزائم أمام أنجولا، عندما يلتقي المنتخبان مجددًا في بداية مشوارهما بتصفيات أمم أفريقيا 2027.