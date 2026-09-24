قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً
جمارك السيارات في مصر.. مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول الرسوم
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..مدبولي: العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
قبل أن تفك مسمارًا .. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بدء محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم .. بعد قليل
شروط استجابة الدعاء.. 4 أمور تعين على قبول الدعاء وتحقيق الرجاء
في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"
واشنطن تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا
مفيش واخد رصاصة في صدرى.. مصاب يفاجئ طبيب طوارئ قنا برد صادم
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إيران لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شروط استجابة الدعاء.. 4 أمور تعين على قبول الدعاء وتحقيق الرجاء

الدعاء
الدعاء
أحمد سعيد

يبحث المسلم عن شروط استجابة الدعاء وكيف يكون الدعاء أقرب إلى القبول، وقد بيّنت النصوص الشرعية جملة من الآداب والأسباب التي تعين على ذلك، منها الإخلاص لله، وحضور القلب، وحسن الظن بالله، وتحري أوقات وأحوال الإجابة، والابتعاد عن الحرام، ولا يعني ذلك أن استجابة الدعاء تكون دائمًا بالصورة التي يطلبها الإنسان، فقد تكون الإجابة بتحقيق المطلوب أو بدفع شر أو بادخار الأجر للآخرة.

شروط استجابة الدعاء.. أمور احرص عليها

تتضمن شروط استجابة الدعاء بعض الأفعال ومنها:

الإخلاص لله تعالى: أن يبتغي الداعي بدعائه وجه الله وحده دون رياء أو شرك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

المتابعة والسُنّة: التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة الدعاء وهيئته؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

الثقة واليقين والجزم: جزم المسألة بالدعاء بثقة تامة في قدرة الله، مع تجنّب الاستعجال أو ترك الدعاء إذا تأخرت الإجابة؛ استناداً للحديث النبوي: «ليَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

حضور القلب والخشوع: أن يدعو العبد بقلب واعٍ يجمع بين الرغبة فيما عند الله والرهبة منه؛ كما جاء في وصف الأنبياء: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾.

آداب الدعاء المستجاب

وفي إطار توضح أهم آداب بداية الدعاء المستجاب، قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء أمر محبوب شرعًا وأن الله تعالى وعد عباده الإجابة في قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وحدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، عددا من آداب الدعاء المستجاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء ومنها:

  1. البدء بحمد الله والثناء عليه
  2. الصلاة على النبي
  3. تقديم طلبات الآخرة من العفو والعافية وحسن الخاتمة ورضا الله قبل طلب أمور الدنيا
  4. إظهار الافتقار والاضطرار والبكاء بين يدي الله
  5. أن يكون الدعاء مع التسليم التام لمراد الله سبحانه وتعالى
  6. ألا يتشبث العبد بتحقيق أمر بعينه لأن الله أعلم بمصلحة عباده
  7. تحري أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل
شروط استجابة الدعاء شروط قبول الدعاء أسباب استجابة الدعاء كيف يستجاب الدعاء دعاء مستجاب أوقات استجابة الدعاء موانع استجابة الدعاء آداب الدعاء متى يستجاب الدعاء أسباب قبول الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

احمد موسي

أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا

ترشيحاتنا

شراكة

كيف تغير مساحات العمل المرنة خريطة المكاتب الإدارية في شرق القاهرة؟

نياحة القمص يسطس ويصا زكي

نياحة القمص يسطس ويصا زكي كاهن كنيسة مار مرقس بالفاروقية عن عمر 83 سنة

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

بالصور

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد