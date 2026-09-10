أحمد دويدار: الأهلي مروان عطية فقط.. وعموتة هيرحل في أي وقت

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على تعادل الأهلي والمقاولون العرب ضمت منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “احنا بنتكلم في الكورة مش في سياسة من حقي اقول وجهة نظري علي كل أندية مصر....الاهلي مروان عطية فقط والباقي لسه في فترة الاعداد وعموتة هيرحل في اي وقت ولما قولت مدرب عصبي جدا ومحتاج يهدي الناس زعلت مني للعلم العصبية للمدير الغني زيادة عن اللزوم مفيش لاعب كورة هيحبها والصدام جاي جاي ولو جيت قارنت عموته بكابتن معتمد كابتن معتمد يكسب بكل المقاييس”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، حيث تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 39 عن طريق إسلام جابر، بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم.

ونجح الأهلي في العودة إلى المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 57، سددها أحمد سيد زيزو بنجاح، ليمنح فريقه هدف التعادل.