السيد حمدي: موقف عموتة مع علي محمود غريب وجديد على الأهلي.. والفريق يحتاج لتعديل فني

انتقد السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، التصرف الذي صدر من حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه اللاعب علي محمود خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن الواقعة لا تتناسب مع شخصية القلعة الحمراء وتقاليدها.

وقال السيد حمدي، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس: «موقف غريب وجديد على النادي الأهلي، وبالتأكيد إدارة النادي سيكون لها موقف تجاه المدرب، لأن مثل هذه الأمور لا تتناسب مع الأهلي».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أنا عاصرت مانويل جوزيه في الأهلي، وكان عصبيًا وينفعل كثيرًا، لكن لم يكن بالشكل الذي ظهر به عموتة في هذه اللقطة. عندك غرفة ملابس تقدر تعنف فيها اللاعب وتوجه له اللوم بعيدًا عن الملعب وأمام الجماهير».

السيد حمدي ينتقد مستوى الأهلي

وتطرق السيد حمدي إلى المستوى الفني الذي ظهر عليه الأهلي منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر، مطالبًا الجهاز الفني بإجراء تعديلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: «الأهلي فنيًا غير مقنع منذ بداية الموسم، وهناك حاجة للتعديل، سواء في بعض الأمور الفنية أو طريقة إدارة المباريات، لأن الأهلي مطالب دائمًا بتقديم مستوى يتناسب مع حجم الفريق وطموحات جماهيره».

وأشار إلى أن المدير الفني للأهلي يمتلك صلاحيات واسعة في الأمور الفنية، وبالتالي يتحمل مسؤولية قراراته، مع ضرورة الالتزام بأسلوب التعامل المناسب مع اللاعبين.

وقال: «سياسة النادي الأهلي واضحة، المدرب يحصل على كل الصلاحيات، وهو صاحب القرار في الناحية الفنية، وبالتالي يجب أن تكون له شخصية قوية، لكن في الوقت نفسه هناك أسلوب معين في التعامل مع اللاعبين داخل الأهلي».

واختتم السيد حمدي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تصحيح المسار، خاصة أن الأهلي ينافس على جميع البطولات، مشيرًا إلى أن الأداء والنتائج سيكونان المعيار الأساسي للحكم على تجربة الجهاز الفني.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت واقعة بين عموتة وعلي محمود عقب استبدال اللاعب.