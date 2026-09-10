قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري
ترمب يدعو لإطلاق اسمه على مضيق هرمز ويحشد الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي
حلمي طولان: الأهلي يعاني.. وعودة إمام عاشور ضرورية للأهلي والمنتخب
بعد تراجعه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026
مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات
ترامب يهدد بضرب «جبل الفأس» إذا استأنفت إيران أنشطة نووية
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في خميس مشيط
ترامب: إيران تنهار ولم تعد «المتنمر» في الشرق الأوسط
ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز
بسبب الفوضى والعنصرية.. تقييد راكب بشريط لاصق داخل طائرة أمريكية
ميدفيديف: العالم يقترب من حافة مواجهة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السيد حمدي: موقف عموتة مع علي محمود غريب وجديد على الأهلي.. والفريق يحتاج لتعديل فني

عموته و الاعب علي محمود
عموته و الاعب علي محمود
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، التصرف الذي صدر من حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه اللاعب علي محمود خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن الواقعة لا تتناسب مع شخصية القلعة الحمراء وتقاليدها.

وقال السيد حمدي، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس: «موقف غريب وجديد على النادي الأهلي، وبالتأكيد إدارة النادي سيكون لها موقف تجاه المدرب، لأن مثل هذه الأمور لا تتناسب مع الأهلي».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أنا عاصرت مانويل جوزيه في الأهلي، وكان عصبيًا وينفعل كثيرًا، لكن لم يكن بالشكل الذي ظهر به عموتة في هذه اللقطة. عندك غرفة ملابس تقدر تعنف فيها اللاعب وتوجه له اللوم بعيدًا عن الملعب وأمام الجماهير».

السيد حمدي ينتقد مستوى الأهلي

وتطرق السيد حمدي إلى المستوى الفني الذي ظهر عليه الأهلي منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر، مطالبًا الجهاز الفني بإجراء تعديلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: «الأهلي فنيًا غير مقنع منذ بداية الموسم، وهناك حاجة للتعديل، سواء في بعض الأمور الفنية أو طريقة إدارة المباريات، لأن الأهلي مطالب دائمًا بتقديم مستوى يتناسب مع حجم الفريق وطموحات جماهيره».

وأشار إلى أن المدير الفني للأهلي يمتلك صلاحيات واسعة في الأمور الفنية، وبالتالي يتحمل مسؤولية قراراته، مع ضرورة الالتزام بأسلوب التعامل المناسب مع اللاعبين.

وقال: «سياسة النادي الأهلي واضحة، المدرب يحصل على كل الصلاحيات، وهو صاحب القرار في الناحية الفنية، وبالتالي يجب أن تكون له شخصية قوية، لكن في الوقت نفسه هناك أسلوب معين في التعامل مع اللاعبين داخل الأهلي».

واختتم السيد حمدي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تصحيح المسار، خاصة أن الأهلي ينافس على جميع البطولات، مشيرًا إلى أن الأداء والنتائج سيكونان المعيار الأساسي للحكم على تجربة الجهاز الفني.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت واقعة بين عموتة وعلي محمود عقب استبدال اللاعب.

السيد حمدي الأهلي حسين عموتة علي محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

أحمد خطاب

خالد عيد ينتقد إقالة أحمد خطاب من تدريب غزل المحلة: القرار فيه تسرع شوية

هشام نصر

محمد أضا: هشام نصر لا يفكر في الاستقالة رغم هجوم جماهير الزمالك

أحمد خطاب

التجاهل يثير غضب أحمد خطاب في المحلة.. وموعد عودة الفريق للتدريبات

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد