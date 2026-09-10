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انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها

خفض الأسعار
خفض الأسعار
محمد صبيح

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض من السلع وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

وتنطلق المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتوسع المبادرة تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في إطار تحرك ممتد يستهدف تعزيز الإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

أسعار السلع في أول أيام مبادرة خفض الأسعار

وتشمل المرحلة الأولى من مبادرة وزارة التموين عددًا من السلع الأساسية التي تم طرحها بأسعار مخفضة، من بينها:

- السكر الأبيض المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.

- المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.

- الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- صلصة «ديوباك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

- الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

- الجبنة البيضاء تتراباك 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

- الجبنة البيضاء تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

- الجبنة البيضاء تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

- الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.

- المربى المشكلة 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

284 منفذًا في بداية المبادرة

وتبدأ المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، مع خطة للتوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ المشاركة.

وتأتي المبادرة ضمن خطة وزارة التموين لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوسيع شبكة منافذ البيع، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل الحلقات الوسيطة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المعلنة.

شريف فاروق يتابع استعدادات خفض الأسعار

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تبدأ بطرح 12 سلعة أساسية، مع التوسع تدريجيًا إلى 30 سلعة خلال سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، يواصل وزير التموين عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال هذه اللقاءات أهمية الدور الذي يقوم به النواب في نقل احتياجات المواطنين، مشددًا على اهتمام الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.

توجيهات بسرعة بحث طلبات النواب

ووجّه وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للرد عليها والانتهاء من بحثها في أسرع وقت ممكن.

كما شدد على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الشعب، بما يدعم التواصل المباشر ويعزز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتزامن هذه التحركات مع بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار اليوم، التي تستهدف توفير مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع التوسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة خلال الفترة المقبلة، واستمرار المبادرة حتى مارس 2027.

سلعة السلع أسعار السلع الأساسية وزارة التموين

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