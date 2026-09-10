أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الترقب مع استمرار متابعة حركة المعدن النفيس عالميًا، في ظل تأثر السوق المصرية بعدد من العوامل، من بينها تحركات سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب على الذهب محليًا.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، باعتبار الذهب أحد أهم الأوعية التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6310 جنيهات للجرام، وسط حالة من التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

ويعد عيار 21 من أكثر الأعيرة التي تحظى بمتابعة المواطنين، نظرًا لانتشاره بصورة كبيرة في المشغولات الذهبية المتداولة بالسوق، كما يستخدم سعره كمؤشر رئيسي لحركة الذهب محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7211 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5408 جنيهات.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 50 ألفًا و480 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق المحلية والتغيرات التي تطرأ على سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4402 دولار، وسط استمرار متابعة المستثمرين لتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتنعكس التغيرات في السعر العالمي للذهب بصورة مباشرة على السوق المصرية، إلا أن السعر المحلي لا يعتمد على الأوقية وحدها، إذ يدخل سعر صرف الدولار ومستويات الطلب والعرض المحلية ضمن العوامل الرئيسية التي تحدد السعر النهائي.

أسعار سبائك الذهب

وشهدت أسعار السبائك الذهبية مستويات مختلفة وفقًا لأوزانها، حيث سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7211 جنيهًا قبل إضافة المصنعية.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 18 ألفًا و27 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة وزن 5 جرامات حوالي 36 ألفًا و55 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات إلى نحو 72 ألفًا و110 جنيهات، فيما سجلت سبيكة وزن 20 جرامًا نحو 144 ألفًا و220 جنيهًا.

أما سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا فسجلت نحو 360 ألفًا و550 جنيهًا، وذلك وفق أسعار الذهب المعلنة قبل إضافة المصنعية والتكاليف المرتبطة بالشراء.

المصنعية والدمغة تضاف إلى السعر

ويجب الانتباه إلى أن أسعار الذهب المعلنة للجرام لا تمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر.

وتتأثر قيمة المصنعية بنوع المشغولات وتصميمها ودرجة تعقيدها، كما تختلف بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

لذلك ينصح المستهلك قبل الشراء بالاستفسار بشكل واضح عن سعر الجرام، وقيمة المصنعية، والدمغة، وإجمالي المبلغ المطلوب سداده، حتى يتمكن من معرفة التكلفة النهائية للقطعة الذهبية.

ما العوامل التي تحرك أسعار الذهب؟

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها سعر الذهب عالميًا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

كما يلعب حجم الطلب على الذهب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، فزيادة الطلب مع محدودية المعروض قد تدعم ارتفاع الأسعار، بينما يمكن أن يؤدي ضعف الطلب وزيادة المعروض إلى الحد من ارتفاعات المعدن النفيس.

كذلك تظل التطورات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة وحركة الأسواق المالية من العوامل التي تحظى بمتابعة المستثمرين عند تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

وتبقى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بالتطورات العالمية والمحلية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن اتجاه المعدن النفيس عالميًا.

كما تظل تحركات الدولار أمام الجنيه أحد أبرز العوامل التي يجب متابعتها عند قراءة مستقبل أسعار الذهب في السوق المصرية، إلى جانب مستويات الطلب المحلي.

إيهاب واصف: تراجع الطلب وزيادة البيع العكسي يضغطان على أسعار الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الذهب في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في مستويات الطلب، بالتزامن مع حالة من التذبذب في الأسعار، متأثرة بتحركات الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على حركة التداول داخل السوق المحلية.

وقال واصف في تصريحات تلفزيونية،إن سعر الذهب عيار 21 تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت نحو 0.5%، ليفقد حوالي 30 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 6350 جنيهًا للجرام، بينما سجل أعلى مستوى له عند 6340 جنيهًا، ووصل إلى أدنى مستوى عند 6190 جنيهًا، قبل أن ينهي تعاملات الأسبوع عند 6320 جنيهًا للجرام.

وأضاف أن الذهب في السوق المحلية فقد جزءًا من زخمه الصاعد بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما لم يتمكن من اختراق مستوى المقاومة عند 6400 جنيه للجرام، ليعود إلى التداول أعلى مستوى 6300 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن التراجع الملحوظ في الطلب المحلي، بالتزامن مع استمرار عمليات البيع العكسي من جانب المستهلكين، أدى إلى اختلال نسبي في التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.

وأشار إلى أن زيادة المعروض الناتج عن عمليات البيع، في الوقت الذي يشهد فيه السوق تراجعًا في الطلب، حدت من قدرة الذهب على مواصلة الصعود، رغم استمرار تأثر الأسعار المحلية بتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وكشف واصف أن الذهب عيار 21 شهد خلال بعض فترات التداول مستويات تقل عن السعر العادل، نتيجة ضعف الطلب وزيادة المعروض، وهو ما يعكس حالة التباين الحالية بين حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

وأكد أن تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها حركة الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب والمعروض في السوق المصرية، مشددًا على أن أي تغيرات في هذه العوامل قد تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب