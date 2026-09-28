الأشهر على الإطلاق.. صانع محتوى يوثق تجربته مع شهرة محمد صلاح في المالديف

وثق صانع محتوى مصري تجربة طريفة عاشها خلال تواجده في جزر المالديف، عبر مقطع فيديو متداول كشف من خلاله مدى الشهرة العالمية التي يتمتع بها النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال صانع المحتوى خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أثناء حديثه مع أحد سائقي السيارات في المالديف، وسؤاله عن جنسيته، وعندما أجاب بأنه من مصر، جاء الرد سريعاً: "عرفت مصر من محمد صلاح".

وأضاف أن السائق أكد له أن محمد صلاح هو الأشهر على الإطلاق في المالديف، وأن الجميع هناك يعرف مصر بفضل ما يقدمه "الكينج" في ملاعب كرة القدم العالمية.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث دليل جديد على قيمة محمد صلاح كسفير لمصر في كل دول العالم، وأن شهرته تخطت حدود كرة القدم لتصبح رمزاً تعرف به مصر في الخارج.