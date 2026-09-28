نجم بشكتاش السابق: وجود محمد صلاح في هذا البلد أمر مذهل

وجه أتيبا هاتشينسون، نجم بشكتاش التركي السابق، رسالة مديح محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، معتبرًا تواجد الدولي المصري في تركيا يعد أمرًا مذهلًا.

وانضم محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى طرابزون سبور، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ليفربول عقب نحو 9 سنوات قضاها رفقة الريدز.

وقال أتيبا هاتشينسون، في تصريحات نقلها موقع "sozcu" التركي: "من الرائع وجود محمد صلاح في هذا البلد".

وأضاف: "علاوة على ذلك، لا يزال يلعب بمستوى عالٍ جداً، من الرائع رؤية ذلك، ومن المذهل أن يكون موجوداً هنا".



وأكمل: "أعتقد أنه جيد جداً، بل هو الأفضل، أعتقد أنه أفضل مستوى رأيته منذ فترة طويلة. بالطبع، وما زال الموسم في بدايته".

أعاد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، من مواجهة جنوب السودان بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، تسليط الضوء على مباريات الفريق التركي المقبلة في البطولات الأوروبية.

وكان الاتحاد المصري قد قرر عدم مشاركة صلاح أمام جنوب السودان، في إطار إجراءات احترازية لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن خوض المباراة على أرضية صناعية، دون ارتباط القرار بإصابة سابقة للاعب بسبب هذا النوع من الملاعب.