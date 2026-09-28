نزيف على الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم مقطورة وميكروباص بـ 15 مايو

شهد الطريق الدائري بالقرب من منطقة 15 مايو حادث سير مروع، إثر وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص ومقطورة تابعة لإحدى شركات النقل، ما أسفر عن وفاة شخص في الحال وإصابة اثنين آخرين بجروح متفرقة.

تفاصيل الواقعة

وفور تلقي غرفة العمليات بلاغا بالواقعة، هرعت سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة إلى مكان الحادث لتقديم الدعم اللازم.

تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، كما عملت رجال المرور على رفع آثار التصادم لتسيير حركة السير وتجنب أي اختناقات مرورية بالمنطقة.