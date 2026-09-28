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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدقي صخر يشارك بطولة مسلسل قاصد طريق مع إياد نصار

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر
أوركيد سامي

 يشارك الفنان صدقي صخر في بطولة مسلسل قاصد طريق مع الفنان إياد نصار، ويعرض العمل في الموسم الرمضاني ٢٠٢٧، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج أكمل شهير.

وفي سياق آخر، سافر صدقي صخر إلي نيويورك، ليحصل على منحة كاملة لدراسة التمثيل في The Acting Studio مع مدرب التمثيل العالمي جيمس برايس، وتضمنت المنحة دراسة مكثفة لتكنيك مايسنر في التمثيل، دراسة الصوت والألقاء والغناء والحركة وغيرها من أدوات التمثيل.

وتعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل النص التاني الذي عرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦. العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر كضيف شرف في مسلسل اتنين غيرنا بشخصية دكتور شادي الطبيب النفسي الذي يعالج الممثلة نور ابو الفتوح، وايضا شارك كضيف شرف في مسلسل راس الافعى بشخصية ياسين بيه.
وتُعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل لا ترد ولا تستبدل، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وعلى صعيد السينما، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ٣٧. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي. كما شارك أيضًا في المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

ومن ناحية أخرى، عُرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، حيث استضاف عددًا كبيرًا من النجوم للحديث عن العائلات والعلاقات والأبناء والزواج وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، ومن أبرز الضيوف: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، وجيهان الشماشرجي.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ومحمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

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