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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمومية استئناف الإسكندرية تعتمد توزيع العمل للعام القضائي 2026/2027

عمومية استئناف اللإسكندرية
عمومية استئناف اللإسكندرية
أحمد بسيوني

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية اجتماعها برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار أدهم أسامة صادق، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد رفعت جبر، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار إبراهيم الهلباوي، رئيس المكتب الفني، وأعضاء المكتب الفني، وذلك لمناقشة واعتماد مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف الإسكندرية للعام القضائي 2026/2027.

توزيع العمل على دوائر المحكمة المختلفة

وتناول الاجتماع مشروع توزيع العمل على دوائر المحكمة المختلفة ومأمورياتها، بما يحقق التوازن في توزيع المهام القضائية، ويكفل انتظام سير العمل، مع مراعاة تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير الظروف الملائمة لأداء القضاة مهامهم على الوجه الأمثل.

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أخطرت رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، كما تم عرض مشروع توزيع العمل على القضاة، في ضوء ما تم الانتهاء منه من إعدادات ومراجعات، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية واعتمادها خلال انعقاد الجمعية العمومية.

وأكدت المحكمة أن إجراءات إعداد مشروع توزيع العمل استهدفت تحقيق أكبر قدر من التوازن والعدالة في توزيع الاختصاصات والمهام بين الدوائر، بما يسهم في انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية، داعيًا الله أن يوفق قضاة المحكمة في أداء رسالتهم السامية، وأن يكون العام القضائي الجديد عامًا مثمرًا في خدمة الوطن وإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة.

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