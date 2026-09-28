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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: رفع كفاءة مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي بتكلفة 2 مليون جنيه

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بها.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، في حضور الدكتور أحمد صبري الرفاعي مدير المستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومتابعة سرعة التعامل مع الحالات المرضية، كما تفقد صيدلية الطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة الفحوصات والعروض الطبية اللازمة لكل حالة، ومتابعة تطبيق البروتوكولات العلاجية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، كما تفقد الأقسام الداخلية، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والاستماع إلى عدد منهم للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تفقد قسم الحضانات ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

كما تابع وكيل الوزارة خلال زيارته أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مطبخ المستشفى، والتي تتم حالياً بالتعاون مع المجتمع المدني، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢ مليون جنيه، حيث تفقد مراحل التنفيذ وموقف الأعمال، موجهاً بضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، ويساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الفندقية بالمستشفى.

وأكد «البيلي» على أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بالتوازي مع الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات الطبية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين، موجهاً الشكر لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.

مستشفى منيا القمح بالشرقية وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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