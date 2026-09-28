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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم إرشادي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء واستعدادات لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف البرامج الإرشادية والتوعوية المقدمة للمزارعين ودعم جهود الوزارة في الحفاظ على الثروة الزراعية والحد من الآفات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بما يُسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمكافحة ومركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوماً تدريبياً إرشادياً حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء والعمليات الفنية التي تُسهم في الحد من الإصابة بها وطرق التعامل معها بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل كذلك  مشاركة عدد من المتخصصين والباحثين من مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للمكافحة والمركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الإمارات.  

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل استعداداتها لتنفيذ حملة مكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية حيث تم عقد اجتماع لرؤساء أقسام مكافحة القوارض بمراكز ومكاتب المحافظة والتأكيد على متابعة تنفيذ الحملة بجميع الجمعيات الزراعية وفق البرنامج الزمني المحدد مع الإلتزام بمراحل خلط وتعبئة وتوزيع الطعوم السامة طبقًا لتعليمات الوزارة لافتا إلي أنه يتم متابعة الحالة اليومية للمحاصيل الصيفية والتدخل بالمبيدات المناسبة في حالة ظهور إصابات أو حدوث خسائر نتيجة القوارض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه بالتعاون مع جهاز شئون البيئة تم تنفيذ ندوة بالإدارة الزراعية بالزقازيق حول أهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة والتوعية بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز خلال موسم الحصاد حيث أن الندوات الإرشادية تستهدف تعريف المزارعين بأهمية الإستفادة الاقتصادية من قش الأرز واستخدامه في إنتاج الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية إلى جانب توعيتهم بمخاطر الحرق المكشوف وآثاره على الصحة العامة والبيئة والإجراءات القانونية والغرامات المقررة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لموسم حصاد الأرز ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال لجان المرور والمتابعة والتوعية وتوفير المعدات اللازمة بمحطات الميكنة الزراعية بشمال وجنوب المحافظة ومنها مكابس قش الأرز والفرامات وغيرها من المعدات.

كما قامت المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة الإرشاد البيطري بتنظيم ندوة توعوية بالإدارة الزراعية بالزقازيق حول اللحوم المصنعة تناولت التعريف بها وطرق إعدادها وتصنيعها مثل التعليب والتدخين والتجفيف والتمليح والتخمير والتوعية  الصحية والأمراض التي قد تنتقل عن طريقها.

الشرقية محافظ الشرقية التوعوية المقدمة للمزارعين الآفات الزراعية

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