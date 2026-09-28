القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وتبين عدم حيازته لمواد مخدرة، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين، وطلب مبالغ مالية منهم وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

