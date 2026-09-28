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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير إستراتيجي يوضح حقيقة ما تردد بشأن تفويض الرئيس لوزير الدفاع في التعبئة العامة

تفويض الرئيس لوزير الدفاع
تفويض الرئيس لوزير الدفاع
شيماء جمال

أوضح اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، حقيقة ما تردد بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الدفاع ببعض الاختصاصات بشأن التعبئة العامة، قائلا: "إن رفع درجات التعبئة العامة هو من إجراءات وسلطة رئيس الجمهورية، وهذا التفويض الذي حدث أمس هو تفويض لمدة سنة، ويتم منذ سنوات وفقا للمواد رقم 9 و12 و24.

وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن: "أن القوات المسلحة لديها نظام للتعبئة العامة، والعالم كله لديه خطط للتعبئة العامة، مشيرا إلى أن أحد أسباب هزيمة مصر في عام 1967 كان عدم وجود خطة تعبئة ناجحة.

وأضاف أنه في يوم 3 يونيو 1967، قبل 5 يونيو، كان ضابطا ملازم أول وضابط استطلاع في الكتيبة الثالثة مشاه، وكان في القنطرة، بينه وبين الجانب الإسرائيلي 1200 متر، موضحا أن قائد الكتيبة طلب وصول الكتيبة لرؤية التعبئة، وعندما وصلت القوات وجد 4 لواري بها أشخاص يرتدون جلاليب، وتبين أن بعضهم من كتيبة مدفعية وآخر من كتيبة إشارة وآخر من كتيبة دبابات، بينما كانت الكتيبة الثالثة مشاه، مؤكدا أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية لهزيمة 1967.

وأشار إلى أنه لا يوجد جيش في العالم يجعل قواته مكتملة بنسبة 100%، موضحا أن الدبابة يكون لها طاقم محدد، بينما يكون باقي الأفراد في الاحتياط ويتم استدعاؤهم عند إعلان التعبئة، لافتا إلى أنه في حالة السلم يتم استدعاء القوات المطلوبة لأغراض التدريب.

وأكد أن كل دولة لها نظامها في التعبئة، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تقول إن لديها أفضل خطط التعبئة في العالم بسبب قلة عدد أفرادها، مضيفا أن مصر لديها حاليا نظام تعبئة من أفضل الأنظمة في العالم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حضرة المواطن القوات المسلحة التعبئة مصر

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