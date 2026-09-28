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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: تصدير المواد الخام كان نهبًا منظمًا لثروات مصر والسيسي أوقف هذا العبث

تصدير المواد الخام
تصدير المواد الخام
شيماء جمال

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف تصدير المواد الخام التي يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أهمية التوسع في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية المصرية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن تصدير المواد الخام كان نهبًا منظمًا لثروات مصر والرئيس السيسي أوقف هذا العبث ووجه بأهمية التصنيع.

وأضاف أن توجيهات الرئيس ركزت، منذ توليه المسؤولية، على عدم الاكتفاء باستخراج الموارد الطبيعية وتصديرها في صورتها الخام، وإنما العمل على تصنيعها داخل مصر بما يسهم في تشغيل العمالة وفتح مصانع جديدة وزيادة العائد الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر كانت تصدر بعض الخامات، ومن بينها الفوسفات، بأسعار محدودة، ثم تستورد منتجات مصنعة منه بقيم أعلى بكثير، معتبرًا أن هذا النمط أدى، بحسب وصفه، إلى فقدان جزء كبير من القيمة المضافة التي كان يمكن تحقيقها داخل الاقتصاد المصري.

ولفت إلى توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من قطاعات التعدين، مستشهدًا بمشروعات واستثمارات مرتبطة بالفوسفات والذهب والنحاس، وداعيًا إلى الاستفادة من الخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، خاصة في ظل تجارب دول أفريقية نجحت في تطوير قطاع التعدين وإبرام شراكات دولية للاستفادة من مواردها الطبيعية.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن التوجه نحو تصنيع الخامات محليًا يمثل، من وجهة نظره، خطوة نحو تحقيق قيمة مضافة أكبر للثروات المصرية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من موارده الطبيعية بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.

نشأت الديهي مصر السيسي الثروات الطبيعية الموارد الطبيعية

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