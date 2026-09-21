رئيس شعبة الصناعات الغذائية: ارتفاع أسعار السكر مرتبط بالتغيرات الجيوسياسية وقرار التصدير

قال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن ارتفاع أسعار السكر يعد أمرًا منطقيًا في ظل ما يحدث من تغيرات جيوسياسية وعدم استقرار في المنطقة، إلى جانب قرار السماح بتصدير السكر الذي صدر في أغسطس، موضحًا أن الشركات تسعى إلى تصريف مخزونها، وأن جزءًا كبيرًا منه سيتجه إلى التصدير خلال الفترة الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المسألة في الأساس مرتبطة بالعرض والطلب، موضحًا أن المعروض من السكر انخفض مقارنة بالسابق، وبالتالي ارتفع السعر، مشيرًا إلى أن السماح بالتصدير حتى نهاية العام جاء بالتزامن مع اقتراب الموسم الجديد للسكر خلال شهرين أو ثلاثة.

تراجع الكميات المطروحة

وأوضح أن الشركات لديها مخزون من السكر تحتاج إلى تصريفه، كما تحتاج إلى أموال وعملة صعبة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار وغيرها، إلى جانب حاجة الدولة إلى العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن فتح باب التصدير في ظل هذه الظروف أدى إلى تراجع الكميات المطروحة في السوق مع استمرار الطلب بالمعدل نفسه، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.