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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ هيجيلك.. محافظ دمياط يلتقي أهالي فارسكور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

واصل  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لقاءاته المباشرة مع المواطنين، حيث عقد لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، في إطار مبادرة «المحافظ هيجيلك» التي أطلقها لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على بحثها والاستجابة لها في ضوء القوانين والإجراءات المنظمة.

لقاء مع المواطنين 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وممثلي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى المطروحة.

شكاوى المواطنين 

وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرص عمل، وتراخيص المقابر،إلى جانب شكوى أحد المواطنين بشأن الأضرار الناتجة عن وجود ورشة مجاورة لمنزله.

وناقش المحافظ المطالب والشكاوى مع ممثلي الجهات المعنية، موجهًا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ فيما يخصه، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، كما قام بتسليم عدد من نماذج وبيانات صلاحية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.

دمياط محافظ دمياط المواطن شكاوى

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