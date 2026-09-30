ضبط شخص يتاجر فى السجائر المهربة بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالسجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وعُثر بحوزته على “2000 عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









