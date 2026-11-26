استقبل المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ الإسكندرية، محمد شقورة قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، وتأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات التاريخية الراسخة مع دولة فلسطين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته، والدفاع عن حقوقه المشروعة في مختلف المحافل والظروف.

وأشار المحافظ إلى أن استقبال مصر للأطفال والمصابين من أبناء قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية يجسد الدور الإنساني والتاريخي لمصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن أبناء الشعب الفلسطيني مرحب بهم دائمًا على أرض مصر، قائلًا: «في مصر لا يوجد ضيف أو مضيف، فالأشقاء الفلسطينيون بين أهلهم، ومرحب بهم دائمًا في مصر عامة، والإسكندرية بوجه خاص»، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم.

وفي لفتة تعكس الاهتمام المباشر بالجانب الإنساني والرعاية الصحية، أجرى محافظ الإسكندرية اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات الإسكندرية، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، والتأكد من توافر الاحتياجات الطبية والإنسانية اللازمة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللائقة.

ومن جانبه، أعرب محمد شقورة قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، عن بالغ تقديره للمواقف المصرية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مثمنًا جهود الدولة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تقديم الرعاية والدعم للأشقاء الفلسطينيين، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، وما تمتد إليه من روابط تاريخية وإنسانية راسخة، وتجسيدًا لحرص محافظة الإسكندرية على مواصلة دورها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.