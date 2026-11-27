أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف هاني عبيد، خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة وضعت استراتيجية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة المنظومة الاقتصادية، لما يمتلكه من مرونة وقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت من 37 مليار دولار في 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 56 مليار دولار بنهاية 2026.

وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تركز على 7 صناعات رئيسية، بالاعتماد على المصانع القائمة وتحديثها ورفع كفاءتها، بما يقلل تكلفة إنشاء مصانع جديدة واستيراد المعدات.

ولفت إلى أن الصناعات الهندسية تأتي في مقدمة القطاعات الواعدة، موضحًا أن تطويرها يمكن أن يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار، إلى جانب زيادة الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي.



