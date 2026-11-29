شهد دير الشهيد العظيم الأنبا بضابا للراهبات، صلوات القداس الإلهي التي تخللتها سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، وذلك بيد أصحاب النيافة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وترأس صلوات القداس الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت وتوابعها، والأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح، تمت سيامة الخادمين كرم معتوق وأغاثون أدور في رتبة الكهنوت، حيث سيم الأول باسم القس بيجول كاهنًا عامًا للخدمة بقطاع فرشوط، فيما سيم الثاني باسم القس أغاثون للخدمة بقطاع الوقف، وذلك في إطار احتياج الإيبارشية إلى دعم الخدمة الرعوية والاهتمام بأبنائها.

وعقب انتهاء صلوات السيامة، توجه الكاهنان الجديدان إلى دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، لقضاء فترة الأربعين يومًا، وفقًا لتقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المتبع مع الكهنة الجدد، استعدادًا لبدء خدمتهما الرعوية بالإيبارشية.

وتأتي السيامة في إطار استمرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إعداد خدام جدد للعمل الكهنوتي، بما يسهم في رعاية أبناء الكنيسة وخدمة القطاعات المختلفة بالإيبارشيات.