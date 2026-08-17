شادي زلطة : مراجعة مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع المؤسسة الدولية

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، عن مستجدات جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن ملف البكالوريا المصرية يحظى باهتمام كبير ضمن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأوضح زلطة أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على مراجعة الأطر التربوية لمناهج البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج ورفع جودة العملية التعليمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية يستهدف ضمان توافق المناهج مع المعايير العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية المصرية وخصوصية منظومة التعليم في مصر.

وأشار إلى أن تطوير نظام البكالوريا المصرية يأتي ضمن رؤية الوزارة لإعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي، وإتاحة نظام تعليمي أكثر مرونة أمام الطلاب، بما يساعد على إعدادهم بصورة أفضل للمرحلة الجامعية ومتطلبات المستقبل.

وفي سياق متصل، تحدث شادي زلطة عن جهود الدولة في تطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور المهمة في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال شراكات دولية مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا وألمانيا، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات الدولية والتدريب العملي المرتبط باحتياجات سوق العمل.

وكشف عن خطة لتشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع الجانب الألماني، إلى جانب إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية في تخصصات مختلفة.

وأكد زلطة أن هذه الشراكات تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن منح الطلاب فرصًا للحصول على خبرات وشهادات معترف بها دوليًا.

ولفت إلى أن التعاون الدولي في مجال التعليم يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، مع الحفاظ على خصوصية النظام التعليمي المصري، والعمل على إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع تنفيذ خطط تطوير التعليم العام والفني، ومراجعة المناهج والأطر التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.