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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
آية الجارحي
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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة مع بداية الاجازة الاسبوعية.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الجمعة 10-7-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

49.70 جنيه للشراء 

49.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 

49.68 جنيه للشراء 

49.78 جنيه للبيع 

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 

49.65 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك نكست 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 

49.65 جنيه للشراء

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في ميد بنك 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 

49.65 جنيه للشراء 

49.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 

49.64 جنيه للشراء 

49.74 جنيه للبيع 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 

49.60 جنيه للشراء 

49.70 جنيه للبيع 

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