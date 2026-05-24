البرلمان العربي يهنئ المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، التي توافق الخامس والعشرين من مايو من كل عام.

وأشاد "اليماحي" بهذه المناسبة بما حققته المملكة الأردنية الهاشمية من إنجازاتٍ على مختلف الأصعدة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حفظه الله ورعاه.

عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

وثمن اليماحي الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والتقدم، ومواصلة مسيرتها التنموية وجهودها المقدرة في خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق المزيد من الازدهار والرخاء.