مصرع مزارع وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

لقي مزارع مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بأسلحة نارية بين عائلتين بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من المزارعين نتج عنها مصرع مزارع وإصابة اثنين آخرين.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عدد من المزارعين، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف، وضبط أطراف النزاع والأسلحة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

