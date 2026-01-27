قرار من جنايات الطفل بالإسماعيلية بشأن قاتـ ل زميله

قضت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة الطفل يوسف قاتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربى إلى جلسة 3 فبراير القادم، وذلك عقب الانتهاء من تفاصيل الجلسة اليوم والتى شهدت رد محام لهيئة المحكمة ورفضه المرافعة.

وطلب أحمد حمد محامى المتهم استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشته حول ما ورد بالتحقيقات والتحريات بشأن سير العمل داخل المدرسة وحمل الطلاب أسلحة بيضاء.

وطالب كذلك بعرض المتهم على لجنة خماسية للتأكد من سلامة قواه العقلية بعد تشكيكه فى قرار لجنة الطب النفسى الوارد بالجلسة الماضية والذى أكد سلامة القوى العقلية للمتهم.

كانت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، والتى تضمنت توجيه خمسة اتهامات أبرزها القتل عمدا.