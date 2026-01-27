جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران

قال نشطاء يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 6126 شخصًا قُتلوا في حملة المواجهة الإيرانية للاحتجاجات على مستوى البلاد، ولا يزال يُخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى.

جاءت الأرقام الجديدة من وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الأمريكية، التي كانت دقيقة في رصدها خلال جولات عديدة من الاضطرابات في إيران.

وتتحقق الوكالة من كل حالة وفاة من خلال شبكة من النشطاء على الأرض في إيران.

لم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من تقييم عدد القتلى بشكل مستقل نظراً لقيام السلطات بقطع الإنترنت وتعطيل المكالمات مع الجمهورية.

أعلنت الحكومة الإيرانية أن عدد القتلى أقل بكثير من ذلك بكثير، حيث بلغ 3117 قتيلاً، وقالت إن 2427 منهم مدنيون وقوات أمن، ووصفت الباقين بأنهم "إرهابيون".

في الماضي، قللت الحكومة الإيرانية من عدد القتلى أو لم تبلغ عنهم على الإطلاق جراء الاضطرابات.