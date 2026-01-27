ايكوفين: الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي تحقق رقما قياسيا في 2025

يدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي في عام 2025 في الوقت الذى تشهد فيه الصين أول انخفاض لها في هذا المجال منذ أكثر من عقد.

ونقلت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية السويسرية عن بيانات تقرير "اتجاهات الاستثمار في التحول الطاقي 2026" الصادر عن شركة الأبحاث بلومبيرج إن.إي.إف (BNEF) - ومقرها لندن - ان الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2025، حيث وصلت إلى 2300 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا زيادة سنوية بنسبة 8%، مما يؤكد استمرار تحول نظام الكهرباء العالمي نحو تقنيات منخفضة الكربون.

ويبرز النقل الكهربائي الآن كمحرك رئيسي لهذا التحول. ففي عام 2025، استثمر 893 مليار دولار أمريكي في شراء المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، بزيادة قدرها 21%. وجاءت مصادر الطاقة المتجددة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 690 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، انخفض التمويل بنسبة 9,5% نتيجة لتباطؤ ملحوظ في السوق الصينية عقب إصلاحات عام 2025.

كما شهدت الاستثمارات في شبكات الكهرباء ارتفاعا حادا، لتصل إلى 483 مليار دولار أمريكي (+17%)، حيث سارع المشغلون إلى تعزيز البنية التحتيةوتحديثها. وسجلت قطاعات أخرى نموا إيجابيا، لا سيما فيما يتعلق بتخزين الطاقة (71 مليار دولار أمريكي)، وكهربة استخدامات الطاقة الحرارية (84 مليار دولار أمريكي)، واحتجاز الكربون وتخزينه (6,6 مليار دولار أمريكي).

وفي المقابل، أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمارات في الهيدروجين منخفض الكربون والطاقة النووية في عام 2025، لتصل إلى 7,3 مليار دولار أمريكي و36 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وجغرافيا، لا تزال الصين أكبر سوق بقيمة 800 مليار دولار أمريكي، غير انها سجلت أول انخفاض لها منذ عام 2013. وبرز الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 18% لتصل إلى 455 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت الولايات المتحدة نموا أكثر اعتدالا بقيمة 378 مليار دولار أمريكي.

ورغم أن الاستثمارات في هذا القطاع تتجاوز الآن الإنفاق على الوقود الأحفوري، إلا أن نموها يشهد تباطؤا. وتتوقع بلومبيرج إن إي إف انتعاشا خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بمتوسط ​​مستويات استثمار أعلى بنسبة 25% من تلك التى تم تحقيقها في عام 2025.