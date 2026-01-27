قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ايكوفين: الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي تحقق رقما قياسيا في 2025

"ايكوفين": الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2025
"ايكوفين": الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2025
أ ش أ

 يدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي في عام 2025 في الوقت الذى تشهد فيه الصين أول انخفاض لها في هذا المجال منذ أكثر من عقد.

ونقلت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية السويسرية عن بيانات تقرير "اتجاهات الاستثمار في التحول الطاقي 2026" الصادر عن شركة الأبحاث بلومبيرج إن.إي.إف (BNEF) - ومقرها لندن - ان الاستثمارات العالمية في مجال التحول الطاقي حققت رقما قياسيا جديدا في عام 2025، حيث وصلت إلى 2300 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا زيادة سنوية بنسبة 8%، مما يؤكد استمرار تحول نظام الكهرباء العالمي نحو تقنيات منخفضة الكربون.

ويبرز النقل الكهربائي الآن كمحرك رئيسي لهذا التحول. ففي عام 2025، استثمر 893 مليار دولار أمريكي في شراء المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، بزيادة قدرها 21%. وجاءت مصادر الطاقة المتجددة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 690 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، انخفض التمويل بنسبة 9,5% نتيجة لتباطؤ ملحوظ في السوق الصينية عقب إصلاحات عام 2025.

كما شهدت الاستثمارات في شبكات الكهرباء ارتفاعا حادا، لتصل إلى 483 مليار دولار أمريكي (+17%)، حيث سارع المشغلون إلى تعزيز البنية التحتيةوتحديثها. وسجلت قطاعات أخرى نموا إيجابيا، لا سيما فيما يتعلق بتخزين الطاقة (71 مليار دولار أمريكي)، وكهربة استخدامات الطاقة الحرارية (84 مليار دولار أمريكي)، واحتجاز الكربون وتخزينه (6,6 مليار دولار أمريكي).

وفي المقابل، أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمارات في الهيدروجين منخفض الكربون والطاقة النووية في عام 2025، لتصل إلى 7,3 مليار دولار أمريكي و36 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وجغرافيا، لا تزال الصين أكبر سوق بقيمة 800 مليار دولار أمريكي، غير انها سجلت أول انخفاض لها منذ عام 2013. وبرز الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 18% لتصل إلى 455 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت الولايات المتحدة نموا أكثر اعتدالا بقيمة 378 مليار دولار أمريكي.

ورغم أن الاستثمارات في هذا القطاع تتجاوز الآن الإنفاق على الوقود الأحفوري، إلا أن نموها يشهد تباطؤا. وتتوقع بلومبيرج إن إي إف انتعاشا خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بمتوسط ​​مستويات استثمار أعلى بنسبة 25% من تلك التى تم تحقيقها في عام 2025.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع الاستثمارات العالمية مجال التحول الطاقي وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية الاقتصادية السويسرية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

خلال الاجتماع

محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

نقل 101.3مليـون طن متري بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية خلال 2024/2025

جانب من الحدث

خالد عباس: العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

