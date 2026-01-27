قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توصي بالتطعيم للحد من انتشار جدري الأغنام والماعز في اليونان

المفوضية الأوروبية توصي بالتطعيم للحد من انتشار جدري الأغنام والماعز في اليونان
المفوضية الأوروبية توصي بالتطعيم للحد من انتشار جدري الأغنام والماعز في اليونان
أ ش أ

أوصت المفوضية الأوروبية باستخدام التطعيم كأداة رئيسية للحد من تفشي جدري الأغنام والماعز في اليونان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي وإمكانية انتقال المرض إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فاريليي- في تصريحات للصحفيين في بروكسل- : إن القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي واضحة وتُطبق على جميع الدول الأعضاء دون استثناء، مشددًا على أن السلطات الوطنية تتحمل المسؤلية المباشرة في إدارة الأزمة الصحية البيطرية.

وأضاف فاريليي:" القواعد واضحة بالنسبة لهذا المرض. يجب إعدام الحيوانات المصابة واستخدام اللقاحات حتى يبدأ الضغط الوبائي في التراجع.. لقد اقترحت كلا الإجرائين، لكن المسؤلية النهائية تقع دائمًا على عاتق كل دولة عضو".

وأوضح المفوض الأوروبي أنه نقل هذا الموقف إلى وزير الزراعة اليوناني كوستاس تسياراس خلال اجتماع عُقد في أكتوبر الماضي، محذرًا من أن تفشي المرض يشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمع الزراعي في اليونان، ويحمل خطرًا حقيقيًا بانتشاره إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أشارت السلطات اليونانية إلى أن التطعيم وحده لا يمنع انتشار المرض ولا يُغني عن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي الصارمة، وهو ما يعكس تباينًا في وجهات النظر حول أفضل السبل لمواجهة التفشي.

وأكد مسؤلون في بروكسل أن التطعيم يُعد جزءًا من الاستجابة الوطنية الشاملة لليونان، إلى جانب إجراءات السيطرة الأخرى، مشددين على أن اللقاحات يمكن الترخيص لاستخدامها في حالات الطوارئ حتى في غياب موافقة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما أوضحوا أن المفوضية الأوروبية مستعدة لتوفير جرعات من بنك اللقاحات التابع للاتحاد الأوروبي، في حال طلبت اليونان ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته أن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تفرض قيودًا على تصدير منتجات الألبان المُعالجة، بما فيها جبن الفيتا، شريطة استيفاء الضمانات القانونية المطلوبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى احتواء الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وحماية الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعي داخل السوق الأوروبية الموحدة.

التطعيم كأداة رئيسية للحد من تفشي جدري الأغنام والماعز في اليونان جدري الأغنام والماعز تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي انتقال المرض

