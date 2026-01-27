وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية

أكد وزير خارجية لبنان، أن على حزب الله تسليم سلاحه طواعية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال وزير خارجية لبنان: “على حزب الله العودة إلى دولة القانون”.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أن غارة إسرائيلية في جنوب البلاد قتلت مقدم البرامج علي نور الدين الذي كان يعمل في قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب.

وقال حزب الله في بيان، إن "الاعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الحافل بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء"، وإن اغتياله "ينذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، في سياق سياسة اغتيالات ممنهجة".