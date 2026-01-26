إطلالة جديدة .. بسمة بوسيل ترتدي فستان أسود جذاب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل ، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها بإطلالة جديدة.

وظهرت بسمة بوسيل، بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا باللون الأسود قصير ، ونسقت معها بعض الإكسسوارات الفضي التي تتناسب مع إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وعلقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، على خسارة منتخب المغرب أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي انستجرام : " هذا المغرب لا يُستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة.. أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب».

و تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.