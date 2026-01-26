قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الثقافة تطلق حملة تعريفية لتطبيق اتاحة الكتب المجانية في المترو والقطار السريع

تطبيق كتاب
تطبيق كتاب
أحمد البهى

بدأت شاشات قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار السريع ، إلى جانب الشاشات المتواجدة على أرصفة المحطات، في بث مجموعة من المقاطع التعريفية القصيرة الخاصة بتطبيق «كتاب»، الذي أطلقته وزارة الثقافة سابقًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إتاحة عدد ضخم من الكتب التي تمتلك وزارة الثقافة حقوق نشرها، مجانًا للمواطن المصري.

ويتيح تطبيق «كتاب» للمستخدمين تصفح مجموعة واسعة من الكتب وقراءتها في أي وقت ومن أي مكان بالمجان، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة الرقمية، وتشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع المعرفة بأساليب عصرية تتماشى مع روح العصر. كما يمثل التطبيق خطوة مهمة في دعم العدالة الثقافية، من خلال إتاحة مصادر معرفية موثوقة لشرائح المجتمع كافة، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في بناء الوعي الوطني، ودعم الإبداع، والحفاظ على الهوية المصرية في ظل عالم رقمي متسارع.

ويأتي هذا النشاط في إطار حملة أطلقتها وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة بين مختلف فئات المجتمع، تزامنًا مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبهدف توظيف الأدوات الرقمية الحديثة في نشر الوعي الثقافي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المحتوى الثقافي، دون قيود مكانية أو زمنية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على رعايته لهذا التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسلسلة من أوجه التعاون الثقافي المشترك، التي بدأت باحتفالية «نجيب محفوظ في القلب» في أبريل الماضي، مرورًا بمبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي «الخال» خلال عيد الأضحى المبارك، ثم الاحتفاء بذكرى عيد وفاء النيل، وصولًا إلى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وفعاليات«فرحانين بالمتحف الكبير… ولسه متاحف مصر كتير»، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالتراث الثقافي المصري، وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم اليومية.

كما أعرب وزير الثقافة عن تقديره للتعاون الصادق والتسهيلات التي قدمتها كل من الهيئة القومية للأنفاق برئاسة الدكتور طارق حامد جويلي، والشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وقطار العاصمة الكهربائي برئاسة وديع بوشيحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة، وتعريف الأجيال الجديدة برموز الهوية المصرية وقيمها الحضارية، بما يعزز الشعور بالهوية الوطنية.

وفي ختام تصريحاته، وجّه وزير الثقافة الدعوة للمواطنين لمتابعة مجموعة الكتب الجديدة التي تقوم وزارة الثقافة بإدراجها على تطبيق «كتاب» تباعًا، والاستفادة من خدمات الإنترنت المجاني المتوفر في عدد من المحطات لتحميل التطبيق والاطلاع على ما يضمه من مطبوعات وإصدارات ثقافية.

