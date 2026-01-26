أماكن محطات انتظار وسائل النقل البديلة وتعريفة الركوب بها بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية تحديد محطات انتظار لوسائل النقل البديلة لترام الرمل لتجنب التوقف العشوائي لها ؛ على أن تكون مدة التقاطر من (٣-٥) دقائق في ٣ مسارات.
ويوجد ٣ مسارات لوسائل النقل البديلة لترام الرمل:
مسار الكورنيش
مسار طريق الحرية(شارع ابو قير)
مسار الترام (خطي النصر و باكوس) وعلى كل مسار محطات تفصيلها كما هو موضح بالجدول و الخريطة.
أسعار تذكرة وسائل النقل البديلة
سعر تذكرة الاتوبيس ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) -١٣جنية
الميني باص ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) - ٩.٥جنية
الميكروباص ٨جنية ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا )
أسعار التذكرة داخل الاشتراك لمدة(٣ أشهر)
سعر تذكرة الاتوبيس (١١.٥جنيه )
الميني باص (٨.٥ جنيه)
الميكروباص (٧.٧٥ جنيه)