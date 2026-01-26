قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أماكن محطات انتظار وسائل النقل البديلة وتعريفة الركوب بها بالإسكندرية

أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية تحديد محطات انتظار لوسائل النقل البديلة لترام الرمل لتجنب التوقف العشوائي لها ؛ على أن تكون مدة التقاطر من (٣-٥) دقائق في ٣ مسارات.

ويوجد ٣ مسارات لوسائل النقل البديلة لترام الرمل: 

1️⃣مسار الكورنيش

2️⃣مسار طريق الحرية(شارع ابو قير)

3️⃣مسار الترام (خطي النصر و باكوس) وعلى كل مسار محطات تفصيلها كما هو موضح بالجدول و الخريطة.

🔻أسعار تذكرة وسائل النقل البديلة ⬇️

🔷سعر تذكرة الاتوبيس ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) -١٣جنية

🔷الميني باص ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) - ٩.٥جنية

🔷الميكروباص ٨جنية ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا )

🔻أسعار التذكرة داخل الاشتراك لمدة(٣ أشهر)

🔷 سعر تذكرة الاتوبيس (١١.٥جنيه )

🔷الميني باص (٨.٥ جنيه)

🔷الميكروباص (٧.٧٥ جنيه)

