أماكن محطات انتظار وسائل النقل البديلة وتعريفة الركوب بها بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية تحديد محطات انتظار لوسائل النقل البديلة لترام الرمل لتجنب التوقف العشوائي لها ؛ على أن تكون مدة التقاطر من (٣-٥) دقائق في ٣ مسارات.

ويوجد ٣ مسارات لوسائل النقل البديلة لترام الرمل:

مسار الكورنيش

مسار طريق الحرية(شارع ابو قير)

مسار الترام (خطي النصر و باكوس) وعلى كل مسار محطات تفصيلها كما هو موضح بالجدول و الخريطة.

أسعار تذكرة وسائل النقل البديلة

سعر تذكرة الاتوبيس ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) -١٣جنية

الميني باص ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ) - ٩.٥جنية

الميكروباص ٨جنية ( المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا )

أسعار التذكرة داخل الاشتراك لمدة(٣ أشهر)

سعر تذكرة الاتوبيس (١١.٥جنيه )

الميني باص (٨.٥ جنيه)

الميكروباص (٧.٧٥ جنيه)