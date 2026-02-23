قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن وزير خارجية فنزويلا طالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو.

وأفادت تقارير إعلامية وحقوقية بأن أكثر من 200 سجين سياسي فنزويلي بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استثناءات قانون العفو الذي أصدرته مؤخرا الرئيسة بالوكالة ديلس رودريغيز.

وأعلن أكثر من 200 سجين في فنزويلا إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم بموجب قانون عفو عام جديد أقرته السلطات الانتقالية، حيث استثنى هذا القانون عددا كبيرا منهم بدعوى ارتباط قضاياهم بتهم "الإرهاب" أو الجرائم ذات الطابع العسكري.


 

وبدأ الإضراب ليل الجمعة في سجن "روديو 1" الواقع على مشارف العاصمة كراكاس، حيث تقول عائلات السجناء إن نحو 214 معتقلا من الفنزويليين والأجانب يشاركون في التحرك، فيما لا ينضم إليه جميع النزلاء.


 

فنزويلا الأمم المتحدة مادورو

