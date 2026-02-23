نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن اعتداءات المستوطنين على المساجد الفلسطينية تتواصل، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف الفلسطينية وثّقت 45 اعتداءً خلال العام الماضي، تنوعت بين إحراق وتخريب وكتابة شعارات عنصرية والعبث بمحتويات المساجد.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الاعتداء الأحدث استهدف مسجد أبو بكر الصديق في قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث أضرم مستوطنون النار في المدخل الرئيسي، مع محاولة لإشعال الحريق داخله، ما أثار مخاوف من تعريض حياة المصلين للخطر وبث الذعر في أوساط السكان.

وأوضحت السلامين أن الانتهاكات لا تقتصر على المساجد، بل تشمل اعتداءات شبه يومية، منها قطع أشجار في قرية المغير، وإغلاق محال تجارية في بلدة حوارة، إلى جانب تجريف أراضٍ ورفع شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.