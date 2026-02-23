قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

ترامب
ترامب
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن ترامب بشأن الرسوم الجمركية، أن المحكمة العليا منحته صلاحيات أكبر بكثير ويمكنه استخدام تراخيص ضد الدول التي تستغل أمريكا منذ عقود.

تواجه بريطانيا أكبر زيادة فعلية في الرسوم الجمركية الأميركية بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية عالمية أساسية جديدة بنسبة 15%.

ووفق تحليل صادر عن مؤسسة "جلوبال تريد اليرت" للتحليلات الاقتصادية، فإن المملكة المتحدة ستشهد زيادة فعلية قدرها 2.1 نقطة مئوية في فاتورة رسومها الجمركية نتيجة القرار الجديد. ورغم أن النسبة تبدو محدودة ظاهرياً، إلا أنها تمثل أكبر زيادة بين أكبر 20 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية نشر اليوم /الاثنين/.

من جهتها، قدّرت هيئة الغرف التجارة البريطانية أن الصادرات البريطانية ستتحمل تكاليف إضافية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه إسترليني، بعد رفع الرسوم على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 15% اعتباراً من يوم السبت.

وتضع هذه الخطوة ضغوطاً سياسية على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كان قد اعتبر اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أحد أبرز إنجازاته الدبلوماسية العام الماضي.

وأكد وزراء بريطانيون، الأحد، أنهم يجرون محادثات على "أعلى المستويات" مع واشنطن لتقييم أثر التعديلات الجديدة، في وقت شددت فيه الإدارة الأمريكية على أن الاتفاقات التجارية القائمة لا تزال سارية.

وقد اثار إعلان ترامب حالة من الارتباك في النظام التجاري العالمي، إذ لوّح الاتحاد الأوروبي بتأجيل تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة ما لم يحصل على ضمانات بأن إجمالي العبء الجمركي لن يرتفع.

ويتوقع متعاملون تقلبات حادة في أسواق الأسهم والسندات والعملات مع استئناف التداولات.

ورغم أن التغييرات لا يُتوقع أن تمس الصناعات البريطانية التي تشملها اتفاقات خاصة ، مثل قطاع السيارات والأدوية ، إلا أن نحو 40 ألف شركة بريطانية في قطاعات أخرى ستتأثر.

وقال وليام باين، رئيس سياسات التجارة في الغرف التجارية البريطانية، إن القطاعات المتضررة تشمل "الأغذية والمشروبات، والملابس والمنسوجات، والسلع الكهربائية".

وتُدفع الرسوم الجمركية من قبل الشركات الأمريكية عند استيراد السلع البريطانية، غير أن العبء الإضافي قد ينعكس سلباً على حجم المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، ما يضع ضغوطاً إضافية على تنافسية المنتجات البريطانية في السوق الأميركية.

ترامب الرسوم الجمركية القاهرة الإخبارية

