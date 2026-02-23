قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
بريطانيا الخاسر الأكبر فى زيادة الرسوم الأمريكية بعد تعريفات ترامب الجديدة

أ ش أ

تواجه بريطانيا أكبر زيادة فعلية في الرسوم الجمركية الأميركية بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية عالمية أساسية جديدة بنسبة 15%.

ووفق تحليل صادر عن مؤسسة "جلوبال تريد اليرت" للتحليلات الاقتصادية، فإن المملكة المتحدة ستشهد زيادة فعلية قدرها 2.1 نقطة مئوية في فاتورة رسومها الجمركية نتيجة القرار الجديد. ورغم أن النسبة تبدو محدودة ظاهرياً، إلا أنها تمثل أكبر زيادة بين أكبر 20 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية نشر اليوم /الاثنين/.

من جهتها، قدّرت هيئة الغرف التجارة البريطانية أن الصادرات البريطانية ستتحمل تكاليف إضافية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه إسترليني، بعد رفع الرسوم على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 15% اعتباراً من يوم السبت.

وتضع هذه الخطوة ضغوطاً سياسية على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كان قد اعتبر اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أحد أبرز إنجازاته الدبلوماسية العام الماضي.

وأكد وزراء بريطانيون، الأحد، أنهم يجرون محادثات على "أعلى المستويات" مع واشنطن لتقييم أثر التعديلات الجديدة، في وقت شددت فيه الإدارة الأمريكية على أن الاتفاقات التجارية القائمة لا تزال سارية.

وقد اثار إعلان ترامب حالة من الارتباك في النظام التجاري العالمي، إذ لوّح الاتحاد الأوروبي بتأجيل تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة ما لم يحصل على ضمانات بأن إجمالي العبء الجمركي لن يرتفع.

ويتوقع متعاملون تقلبات حادة في أسواق الأسهم والسندات والعملات مع استئناف التداولات.

ورغم أن التغييرات لا يُتوقع أن تمس الصناعات البريطانية التي تشملها اتفاقات خاصة ، مثل قطاع السيارات والأدوية ، إلا أن نحو 40 ألف شركة بريطانية في قطاعات أخرى ستتأثر.

وقال وليام باين، رئيس سياسات التجارة في الغرف التجارية البريطانية، إن القطاعات المتضررة تشمل "الأغذية والمشروبات، والملابس والمنسوجات، والسلع الكهربائية".

وتُدفع الرسوم الجمركية من قبل الشركات الأمريكية عند استيراد السلع البريطانية، غير أن العبء الإضافي قد ينعكس سلباً على حجم المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، ما يضع ضغوطاً إضافية على تنافسية المنتجات البريطانية في السوق الأميركية.

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

