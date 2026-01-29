سعد الصغير يغني لـ عدوية ومحمد فؤاد مع رامي الأمير .. اليوم

يستضيف اليوم الخميس المطرب سعد الصغير في برنامجه سعد مولعها نار الذى يقدمه على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء المطرب رامي الأمير.

شهدت الحلقة أجواء فنية مميزة، حيث قدم الثنائي باقة من أغاني زمن الفن الجميل التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، من بينها أعمال خالدة لنجوم الطرب مثل عدوية وحسن الأسمر بالإضافة إلى أغانى مدحت صالح ومحمد فؤاد وبهاء سلطان، في استعادة لروح الأصالة والطرب الأصيل.

ويأتي اللقاء في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الأصوات المميزة والاحتفاء بالتراث الغنائي، وسط حالة من المتعة الفنية التي تجمع بين الحنين والإبداع المعاصر.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يصور حاليا مسلسل فرصة عمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .