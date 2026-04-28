رد حسام حسن على استبعاد زيزو وإمام عاشور من قائمة المونديال

قال الإعلامي خالد الغندور، تواصلنا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، للاستفسار عن الأنباء التي ترددت حول استقرار حسام حسن على استبعاد زيزو وإمام عاشور ثنائي الأهلي من القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم 2026.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، رد الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن يقيم جميع اللاعبين ولا يحسم مصير لاعب لمجرد تراجع مستواه في مباراة أو مباراتين، وأن زيزو وإمام من العناصر التي يعتمد عليها المدير الفني وما زال الوقت طويل لاتخاذ قرار باستبعادهما أو تواجدهما في القائمة.

واختتم، حسام حسن مستمر في متابعة جميع اللاعبين في المباريات المتبقية للدوري، وكذلك في معسكر الفراعنة وودية روسيا يوم 28 مايو، قبل إرسال القائمة في آخر موعد وهو يوم 30 من نفس الشهر.