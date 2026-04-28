حسام حسن يجدد آمال الشناوي في حراسة مرمى مصر بكأس العالم

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، من عدم ثبات مستوى الحراس اللي بيعتمد عليهم حسام حسن وتحديدا بعد المستوى المتذبذب لمصطفى شوبير وعدم مشاركة محمد الشناوي في المباريات بسبب الإيقاف.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، حسام حسن لم يحسم حارس مرمى مصر في كأس العالم حتى الآن، وفي حالة مشاركة الشناوي في مباريات الأهلي المقبلة والاستمرار في الظهور بمستوى مميز حتى نهاية الموسم، سيكون الأقرب للتشكيل الأساسي للفراعنة، على حساب شوبير.

محمد صلاح.. محور الاطمئنان



في سياق متصل يظل محمد صلاح أحد أهم عناصر المعادلة داخل المنتخب حيث حرص الجهاز الفني على متابعة حالته الصحية عن كثب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع فريقه ليفربول.

ويعكس التواصل المباشر بين حسام حسن وقائد المنتخب أهمية دوره داخل الفريق ليس فقط فنيًا بل أيضًا كقائد يُعول عليه في قيادة المجموعة داخل وخارج الملعب.

رؤية جديدة وطموح مختلف

ما يميز استعدادات المنتخب هذه المرة هو وضوح الرؤية وتكامل الخطة إذ لم يعد الهدف مجرد المشاركة بل تقديم أداء يعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة.

ويوازن البرنامج الموضوع بين الإعداد البدني والاحتكاك القوي والتأقلم مع أجواء البطولة وهو ما يمنح المنتخب فرصة حقيقية للظهور بشكل مغاير.

