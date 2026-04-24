اتحاد العاصمة.. عقبة تاريخية صعبة أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

يترقب الزمالك مواجهة قوية ومعقدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة تبدو من أصعب النهائيات التي قد يخوضها الفريق الأبيض، نظرًا لقوة المنافس وخبرته القارية الكبيرة.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا في ظل التاريخ المتوازن للزمالك أمام الأندية الجزائرية، حيث خاض الفريق 12 مباراة سابقة أمام فرق الجزائر، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 3 هزائم و6 تعادلات، ما يعكس دائمًا صعوبة تلك المواجهات وتقارب المستوى بين الطرفين.

ولا تبدو مهمة الزمالك سهلة أمام اتحاد العاصمة، الذي يملك خبرات كبيرة على الساحة الأفريقية، بعدما تُوج بلقب الكونفدرالية موسم 2022-2023، قبل أن يضيف كأس السوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي، ليؤكد قدرته على التعامل مع المباريات النهائية والضغوط الكبرى.

ويخوض الزمالك النهائي مدركًا أهمية التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المواجهات، خاصة فيما يتعلق بالكرات الثابتة، والتحولات السريعة، وإدارة إيقاع المباراة، إلى جانب ضرورة تقليل الأخطاء الفردية التي قد تحسم مثل هذه النهائيات.

ويُنتظر أن يكون النهائي اختبارًا حقيقيًا لطموحات الزمالك القارية، في مواجهة خصم يملك من الخبرة والصلابة ما يجعل اللقب بحاجة إلى تركيز كامل حتى صفارة النهاية.