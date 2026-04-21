وداعا خالتي قماشة.. أبرز أعمال سيدة الدراما الخليجية حياة الفهد

تُعد الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد واحدة من أبرز رموز الدراما الخليجية وأكثرها تأثيرًا، إذ استطاعت عبر مسيرتها الفنية الطويلة أن تترك بصمة واضحة في وجدان المشاهد الخليجي والعربي، من خلال أعمال جمعت بين العمق الاجتماعي والطرح الإنساني، مع لمسة كوميدية أحيانًا وتراجيدية في أحيان أخرى. وقد اشتهرت الفهد بقدرتها على تجسيد شخصيات مركبة تعكس واقع المجتمع، خصوصًا قضايا المرأة والأسرة والصراعات الاجتماعية.

ثنائيات فنية خالدة وبدايات صناعة المجد

شكلت حياة الفهد ثنائيات فنية ناجحة مع نخبة من كبار نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم سعاد عبد الله وغانم الصالح، حيث قدّمت معهم أعمالًا أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية في الخليج، لما حملته من واقعية وطرح جريء وأسلوب كوميدي ناقد في الوقت ذاته.

يُعد مسلسل "خالتي قماشة" (1983) من أهم محطات حياة الفهد الفنية، حيث جسدت شخصية الأم المتسلطة التي تحاول التحكم بحياة أبنائها عبر مراقبتهم داخل المنزل.

العمل تناول صراع الأجيال داخل الأسرة بطريقة ساخرة، وكشف عن إشكالية السيطرة الأبوية وتأثيرها على العلاقات الزوجية، ليصبح المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية الاجتماعية في تاريخ الدراما الخليجية.

"رقية وسبيكة"… كوميديا الثراء المفاجئ

في عام 1986، قدمت حياة الفهد إلى جانب سعاد عبد الله مسلسل "رقية وسبيكة"، الذي حقق نجاحًا واسعًا.

تدور القصة حول شقيقتين تعيشان حياة بسيطة قبل أن يتحول وضعهما فجأة إلى الثراء بعد تعويض مالي كبير، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية الناتجة عن دخولهما عالم المال والأعمال دون خبرة.

العمل سلّط الضوء على التحولات الاجتماعية المفاجئة وكيف يمكن للثراء غير المتوقع أن يقلب حياة الإنسان رأسًا على عقب.



على الدنيا السلام… صراع الطمع والعدالة

أما مسلسل "على الدنيا السلام" (1987)، فقد تناول قصة اجتماعية درامية تدور حول شقيقتين تتعرضان لمؤامرة من قبل أقاربهما للاستيلاء على ميراثهما، عبر الزج بهما في مستشفى الأمراض النفسية.

المسلسل جمع بين الكوميديا السوداء والدراما الإنسانية، وسلط الضوء على الطمع الأسري وظلم المرأة في بعض البيئات الاجتماعية، وهو من الأعمال التي رسخت مكانة حياة الفهد في الدراما الجادة ذات الرسائل العميقة.

"الفرية"… دراما اجتماعية من قلب الفريج

في عام 2006، قدمت حياة الفهد مسلسل "الفرية" الذي تناول الحياة في فترة ما قبل النفط وما بعدها، من خلال قصة اجتماعية تعكس التغيرات في القيم والعلاقات داخل المجتمع الكويتي.

العمل ركّز على الصراعات الأسرية والغيرة والتقاليد، في إطار درامي واقعي يعكس التحول التاريخي الذي شهده المجتمع الخليجي.



"سنوات الجريش "

في رمضان 2022، عادت حياة الفهد بعمل تاريخي ضخم هو "سنوات الجريش"، الذي تناول فترة الحرب العالمية الثانية



المسلسل عرض معاناة الناس مع الفقر والخوف وتشتت الأسر، مسلطًا الضوء على قسوة الظروف التي عاشها الأجداد، في عمل حمل طابعًا توثيقيًا وإنسانيًا مؤثرًا.

" قرة عينك "… الظلم والبحث عن العدالة

أما في عام 2023، فقدمت الفهد مسلسل "قرة عينك"، الذي يحكي قصة امرأة تُسجن ظلمًا لسنوات طويلة قبل أن تخرج لتواجه مجتمعها الذي تخلى عنها.

العمل تناول قضايا العدالة الاجتماعية والتسامح والرفض المجتمعي، في إطار درامي إنساني مؤثر يعكس معاناة المرأة بعد فقدان حقوقها وكرامتها.



إرث فني لا يُنسى :



على مدار عقود، استطاعت حياة الفهد أن ترسم لنفسها مكانة استثنائية في الدراما الخليجية، حتى لُقبت بـ"سيدة الشاشة الخليجية".

أعمالها لم تكن مجرد ترفيه، بل كانت مرآة للمجتمع العربي تعكس قضاياه وتناقش مشكلاته بجرأة ووعي، لتبقى أعمالها علامات فارقة في تاريخ الفن الخليجي.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال