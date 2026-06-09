افتتاح مبهر لمهرجان شرم الشيخ- المجر في دورته الأولى

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ- المجر SITFY-Hungary، بمدينة بوداورش قرب العاصمة المجرية بودابست، والتي تُقام فعالياته في الفترة من 8 إلى 12 يونيه، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وذلك بتأسيس مشترك مع المركز المجري للهيئة الدولية للمسرح ITI، وبالتعاون مع مسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداورش بالمجر، وبإدارة فنية للمخرج المجري-السويدي آدم بيرجيني بيلاخ، وذلك في إطار تعزيز جسور التواصل الثقافي والفني بين البلدين.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، والسيد مارك مونوستوري-كالوفيتش نائب عمدة مدينة بوداورش وعضو اللجنة العليا للمهرجان، وآدم بيرجيني بيلاخ، المدير الفني للمهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، والفنان حمزة العيلي، والفنان والدكتور إبراهيم السمان، والفنانة بتول الحداد، والفنان خالد حمزاوي، والفنان شريف وهدان، والفنان محمد صلاح، إلى جانب عدد من ممثلي الحركة المسرحية في الدول المشاركة.

فتح حوار بين مصر والمجر:



وأكد الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لنجاح الدورات السابقة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشيرًا إلى أن المهرجان يركز على تقديم تجارب فنية وتعليمية متنوعة للممثل الشاب، وفتح قنوات حوار مباشر بين المدارس المسرحية المصرية والمجرية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وتبادل الخبرات.



وقال الغرباوي: "هدفنا فتح حوار مباشر بين مصر والمجر خلال الفترة المقبلة، وخلق منصة حقيقية للمواهب الشابة، تتيح لهم فرص التلاقي والتعلم والتعبير عن رؤاهم الفنية، بما يعزز حضور المسرح الشبابي على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، خلال كلمته في الحفل، أن المسرح يظل من أقدم فضاءات اللقاء الإنساني وأكثرها صدقًا، بوصفه فنًا يعبر الحدود حاملًا معه الأسئلة التي تتقاسمها الأمم جميعًا.

وأشار السفير إلى دلالة أن يولد هذا المهرجان في مصر على شواطئ البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ، ثم يتنقل إلى بولندا فجورجيا، ليجد له اليوم بيتًا جديدًا في المجر، بما يعكس قدرة الفن على مد الجسور بين الشعوب وفتح مساحات أرحب للتفاهم والحوار.



وأكد السفير عمق العلاقات المصرية-المجرية الممتدة منذ عام 1928، مشيرًا إلى أن المقياس الأعمق لأي صداقة بين الأمم هو المقياس الثقافي، الذي يتجلى في استعداد الشعوب للجلوس في قاعة واحدة والتأثر بعرض واحد، مشددًا على أن مهرجانًا كهذا يجسد هذا المعنى بصورة حقيقية.

وتخلل حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والمبدعين تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم الفنية، من بينهم الفنان المصري حمزة العيلي، والدراماتورج والمترجمة المجرية آنا لاكوش، والفنان القطري سالم المنصوري، والإعلامي والكاتب المجري زولتان لاتسيك.

وتشارك في الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Hungary عدة دول، من بينها مصر والمجر وقطر واليونان ورومانيا وجورجيا، من خلال مجموعة من العروض والفعاليات المسرحية التي تعكس تنوع التجارب الفنية المشاركة، وتفتح مساحة للحوار بين الثقافات والمدارس المسرحية المختلفة.

ويأتي انطلاق SITFY-Hungary امتدادًا لنجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، ليكتب فصلًا جديدًا من فصول التبادل الثقافي بين مصر والمجر.

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام المهرجان سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.