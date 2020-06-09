عبد الله محمود.. ذكرى وفاة المواطن مصري شهيد قرية الشرشابية

ولد في 6 ديسمبر 1964 تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1986، تزوج من حنان البمبي، وأنجب منها ولدين هما "أحمد وعمر"، بدأ مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، دخل الفن عن طريق صديقه محسن محي الدين، وكانت بداية مع عالم السينما من الباب الكبير حيث شارك بفيلم "إسكندرية ليه؟"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين.





قدم رصيدا كبيرا من الأعمال الدراسة البوسطجي، عصفور النار، الوتد، مكان على الأرض، الطاحونة، نبع الحب، ذئاب الجبل، الفرسان، وادي فيران"، وشارك أيضا في عدد من المسرحيات ومن بينها، "حضرات السادة العيال، عش العميان، قطب الرجال، الليل لما خلى، باب التوفيق، دليلة وشربات، قصة الحي الغربي".



