العسل الله يرحمه .. أحمد السعدني ينشر صورة نادرة للفنان الراحل محمود عبد العزيز

نشر الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



وظهر الراحل محمود عبد العزيز مع أحمد السعدني في صورة نادرة له خلال حفل زفاف نجله الفنان كريم محمود عبد العزيز.



وعلق الفنان أحمد السعدني علي الصورة قائلا: "الصورة دي من فرح كريم محمود عبد العزيز بعتهالي محمد محمود عبد العزيز العزيز، لحبيبي العسل الله يرحمه الساحر محمود عبد العزيز الفاتحة لكل حبيبنا اللي وحشونا" .



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر صفحته على انستجرام والذين حرصوا على الدعاء للراحل محمود عبد العزيز .



يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز قد رحل عن عالمنا في ال12 نوفمبر 2016.



يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور و دينا الشربيني.