ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العسل الله يرحمه .. أحمد السعدني ينشر صورة نادرة للفنان الراحل محمود عبد العزيز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:41 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهر الراحل محمود عبد العزيز مع أحمد السعدني في صورة نادرة له خلال حفل زفاف نجله الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وعلق الفنان أحمد السعدني علي الصورة قائلا: "الصورة دي من فرح كريم محمود عبد العزيز بعتهالي محمد محمود عبد العزيز العزيز، لحبيبي العسل الله يرحمه الساحر محمود عبد العزيز الفاتحة لكل حبيبنا اللي وحشونا" .

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر صفحته على انستجرام والذين حرصوا على الدعاء للراحل محمود عبد العزيز .

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز قد رحل عن عالمنا في ال12 نوفمبر 2016.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور و دينا الشربيني.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ماذا قالت منة فضالي عن زفاف الفنانة هبة السيسي ؟

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

ضحايا أبرياء.. حادث مرعب في السعودية بسبب سائق متهور.. شاهد

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة.. تفاصيل وأسماء

عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم