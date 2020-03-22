ست الكل.. أحمد عبد الله محمود يهنئ والدته بعيد الأم

هنأ الفنان أحمد عبد الله محمود والدته بمناسبة عيد الأم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر أحمد عبد الله محمود صورة بصحبة والدته وعلق قائلًا: "كل سنه وانتي طيبه وحنينه يا اجمل ام في الدنيا....ربنا يخليكي لينا يا ست الكل 💖💖💝".









يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.







