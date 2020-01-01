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فن

بعد حكم حبس احمد عبد الله محمود .. هجوم ضاري على طليقته سارة نخلة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:24 ص
احمد عبد الله محمود
احمد عبد الله محمود وسارة نخلة
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شروق ابراهيم
تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة لهجوم من احد متابعيها بسبب طليقها الفنان احمد عبد الله محمود والحكم القضائي الصادر ضده بحبسه ودفع نفقة زوجية.

وكتب احد متابعيها :" المفروض بنت الاصول متعملش كدة حتى لو جوزها غلطان ده واحد اكلتي معاه عيش وملح".

وردت سارة نخلة :" العشرة للناس اللي صانوها يا باشا".

وكانت سارة نخلة نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه شكرا للمستشار عاصم قنديل حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه شهريا قابلة للزيادة مع الاستئناف.. يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه 🤷🏽‍♀️".

واضافت :"دا بس عشان اللي يحاول يمرمط وحدة ويسيبها متعلقة على ذمته و سنتين ونص ما صرفش عليها مليم وسايبها لاهلها يصرفوا عليها.. دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها".

واختتمت :"و دا غير انه هربان طبعا(ارجوكم يا بنات ارجوكم ما تتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان الي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه.. وبعد اذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة و العيش و الملح عشان شبعنا كلام من بدري تعالوا عيشوا مكاني او انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وانا عندي تصوير وعايزة الحق المحكمة والحق اكل عيشي وهو عايش حياته عادي وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة وأطلع براءة منها ... جربوا تعيشوا مكاني بعدين اتكلموا.. يحيا العدل وتحيا مصر".
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