بصورة نادرة.. مي نور الشريف تستعيد ذكرياتها مع والدها و شقيقتها.. شاهد

نشرت الفنانة مي نور الشريف ، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.





وظهرت مي نور الشريف في مرحلة الطفولة بصحبة والدها نور الشريف وشقيقتها سارة.





وكتبت معلقة: "انا و سارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم " آخر الرجال المحترمين " #حبيبي دائما #نورالشريف".





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ولقيت الصورة التي نشرتها مي نور الشريف، إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

الله يرحمة، تعيشي وتفتكري، ذكريات جميلة.





يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.